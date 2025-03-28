Дизайн минивэна Lada B-Van почти готов, кузовщики уже взялись за работу

«Русский автомобиль»: Lada B-Van в целом сохранит облик, показанный президенту

Согласно инсайдерской информации ТГ-канала «Русский автомобиль», АВТОВАЗ «почти заморозил» дизайн минивэна Lada B-Van, а «первые матмодели кузовщики уже взяли в работу».

Lada B-Van

То есть дизайн минивэна, основанного на платформе Lada Vesta, уже близок к финальной версии, возможны лишь небольшие корректировки внешнего облика, что, по словам сотрудников, является стандартной практикой во время проектирования.

Сотрудники завода также подтвердили, что стиль минивэна в целом будет соответствовать изображению, мелькнувшему в телерепортаже о посещении АВТОВАЗа президентом РФ Владимиром Путиным.

Тогда президенту продемонстрировали в числе других перспективных новинок макет автомобиля с неокончательным дизайном, предполагалось согласовать финальный вариант в течение нескольких месяцев.

Тогда же глава АВТОВАЗа Максим Соколов продемонстрировал посадочный макет минивэна с тремя рядами кресел. Длина автомобиля составит 4,6 метра (у Весты – 4,41 м), что позволит комфортно разместить 7 человек. Минивэн дополнит Largus по функционалу и станет более доступной альтернативой китайским моделям.

Инвестиции в новинку составят 21 миллиард рублей.

В планах АВТОВАЗа выпустить новый семейный минивэн в 2027 году.

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Источник: ТГ-канал «Русский автомобиль»