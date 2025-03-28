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На Крымском мосту начнут вручную досматривать личные вещи и сумки

На Крымском мосту ввели ручной досмотр транспорта

На Крымском мосту осуществляют ручной досмотр личных вещей и сумок, пока проводится ремонт сканера на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань». Уточняется, что все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр.

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Процедура досмотра напоминает ту, что проводится в аэропортах. Для ускорения процесса гражданам рекомендуют переложить все вещи в удобные сумки. Водителей просят учесть это обстоятельство, чтобы составить удобный для себя маршрут. Так, можно выбрать альтернативные сухопутные пути через ДНР, Запорожскую или Херсонскую области.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
28.03.2025 
Фото:Wikimedia
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