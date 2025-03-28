На Крымском мосту начнут вручную досматривать личные вещи и сумки

На Крымском мосту ввели ручной досмотр транспорта

На Крымском мосту осуществляют ручной досмотр личных вещей и сумок, пока проводится ремонт сканера на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань». Уточняется, что все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр.

Процедура досмотра напоминает ту, что проводится в аэропортах. Для ускорения процесса гражданам рекомендуют переложить все вещи в удобные сумки. Водителей просят учесть это обстоятельство, чтобы составить удобный для себя маршрут. Так, можно выбрать альтернативные сухопутные пути через ДНР, Запорожскую или Херсонскую области.

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Источник: Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту