Работникам Mercedes-Benz предложили полмиллиона евро за увольнение по собственному желанию

Mercedes-Benz запустил масштабную программу сокращения расходов

Немецкий автогигант Mercedes-Benz встряхнул рынок труда, предложив своим сотрудникам щедрые компенсации за добровольное увольнение.

Программа, направленная на сокращение расходов на 5 миллиардов евро к 2027 году, предлагает административному персоналу выплаты, достигающие впечатляющих 500 000 евро.

Размер компенсации напрямую зависит от стажа работы и уровня заработной платы. Программа нацелена преимущественно на административный персонал, исключая сотрудников производственных цехов. Так, 55-летний руководитель с 30-летним стажем работы и зарплатой 9000 евро может получить максимальную сумму в 500 000 евро.

Менеджеры с меньшим стажем и заработной платой получат меньшие суммы: 45-летний сотрудник с 20-летним стажем и зарплатой 7500 евро может рассчитывать на 300 000 евро, а 30-летний сотрудник с зарплатой 6000 евро – на 100 000 евро.

В программе участвуют около 30 000 сотрудников административного аппарата. Индивидуальные предложения будут разосланы в ближайшие недели, а срок принятия решения установлен до 31 июля 2025 года. Mercedes-Benz подчеркивает, что это добровольная программа, и отказ от предложения не повлечет за собой никаких негативных последствий, таких как принудительное увольнение.

Компания заявляет о намерении удержать ключевых специалистов, даже если те изъявят желание воспользоваться программой. Это обусловлено соглашением с профсоюзом, которое гарантирует защиту административного персонала от сокращений до 2034 года

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Источник: Quto