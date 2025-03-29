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Вы этого могли не знать: названы необходимые процедуры по уходу за автомобилем после зимы

Эксперт Матвеев перечислил мероприятия по уходу за автомобилем после зимы

С наступлением весны многие автовладельцы не уделяют должного внимания своему автомобилю, ограничиваясь лишь сменой шин и обычной мойкой.

Однако, если вы хотите, чтобы машина радовала глаз и не разочаровывала с каждым годом новыми неисправностями, комплекс весенних процедур должен быть гораздо обширнее. Эксперт Дмитрий Матвеев составил список мер, необходимых для поддержания автомобиля в надлежащем состоянии.

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Мнение эксперта

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат»:

– После холодного сезона в машине могут появиться проблемы, большинство из которых непрофессионал не увидит.

Убедитесь, что тормозная система в порядке. Ее механизмы могут износиться из-за частых резких торможений на обледеневших дорогах. Из-за морозов резиновые уплотнители могут прийти в негодность, и это приведет к утечке тормозной жидкости. Талый снег вперемешку с реагентами и грязью плохо влияет на тормозные диски и колодки.

Замените все фильтры – воздушный, масляный и салонный – зимой они быстро загрязняются.

Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи и клеммы (на них часто возникает окисление, и их нужно очистить и обработать специальной смазкой). Аккумулятор часто теряет емкость зимой, потому мы реже эксплуатируем автомобиль, и если и выезжаем, то это непродолжительные поездки на небольшие расстояния.

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Убедитесь в исправности подвески и рулевого управления – оно страдает зимой от реагентов и неровностей дорожного покрытия. Грязь и реагенты сильно въедаются, поэтому, обязательно хорошо промойте машину, особенно днище и сделайте антикоррозийную обработку. Чтобы ржавчина не распространилась, сразу закрасьте даже мелкие сколы.

Весной стоит менять моторное масло, даже если по километражу ещё рано. Во-первых, весной бывают резкие температурные перепады, и это оказывает воздействие на вязкость масла, во-вторых, в течение зимы масло может окислиться, загрязниться, и в нем может скопиться влага. Стоит поменять не только масло, но и масляный фильтр, который тоже может быть забит грязью.

Реагенты и влага из грязи могут привести к коррозии металлических деталей двигателя. Чтобы этого не произошло, они должны быть вычищены сразу после холодного сезона. Если грязь попадет в систему впуска, двигатель станет работать хуже, снизиться мощность, а расход топлива увеличится.

Если грязь забьется в фильтры – снизится поток масла, и это приведет к перегреву двигателя. К перегреву могут привести и забитые грязью радиаторы, и другие детали системы охлаждения.

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Грязь может попасть и в свечи зажигания или катушки. От этого будут сбои в зажигании. Резкие перепады температур, влага и реагенты из зимней грязи, а также простои в эксплуатации автомобиля зимой – испытание для технического состояния ТС, поэтому диагностика в начале весны не желательна, а необходима для надежной работы машины.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
29.03.2025 
Фото:Depositphotos
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