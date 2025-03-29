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Эти автомобили чаще других попадали под отзывные кампании в России

Автомобили Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего отзывали в России с 2022 года

С начала 2022 года по 28 марта 2023 года в России было проведено 53 отзывных кампании, затронувших внушительное количество автомобилей – 714 400 машин 29 различных марок.

На вершине рейтинга, по данным Росстандарта, уверенно расположились три марки, на которые пришлось почти половина (46%) всех отозванных автомобилей.

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С внушительными 140 848 отозванными автомобилями, корейский производитель Kia занимает первое место. Volkswagen следует за Kia, с количеством отозванных автомобилей, близким к 100 000 (99 822 экземпляра). Toyota (включая Lexus) отозвали 88 627 автомобилей.

Замыкают пятерку самых востребованных в рамках отзывных кампаний китайский Haval (87 200 автомобилей) и отечественная Lada (80 100 автомобилей). Следом за ними расположились немецкие премиум-бренды Mercedes-Benz (51 600 автомобилей) и BMW (42 800 автомобилей), а также Skoda (33 600 автомобилей), входящая в Volkswagen Group.

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Причины, по которым автомобили попадают под отзывные кампании, разнообразны. Среди наиболее часто встречающихся: неисправность программного обеспечения, возможные неисправности некоторых систем безопасности, неисправность топливной системы, отсутствие устройства вызова экстренных служб.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
29.03.2025 
Фото:Depositphotos
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