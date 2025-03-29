Эксперты рассказали, когда будут отменены все скидки в автосалонах в России

«Автодом»: волна скидок на новые автомобили в РФ продлится до июля 2025 года

Как сообщают ведущие автодилерские холдинги, такие как «Автодом» и «Рольф», волна выгодных предложений в российских дилерских центрах продлится, по меньшей мере, до июля 2025 года.

Средний размер скидки на новые автомобили сейчас колеблется в пределах 300-500 тысяч рублей, в зависимости от модели и дилерского центра.

Такие щедрые предложения вызваны, прежде всего, затовариванием складов дилеров. Резкое снижение покупательской активности, обусловленное экономическими факторами и неопределенностью на рынке, привело к накоплению значительных запасов автомобилей.

Дилеры вынуждены прибегать к агрессивным скидкам, чтобы освободить складские помещения и привлечь покупателей.

По мнению Николая Иванова, директора департамента новых автомобилей «Рольфа», объем продаж в апреле останется на уровне марта, что свидетельствует о сохранении низкого спроса. При этом, действующие скидочные программы, скорее всего, не будут дополняться новыми. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» подтверждает, что акции обусловлены именно затовариванием, а не планомерной стратегией стимулирования продаж.

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Источник: ТАСС