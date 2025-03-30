Роскошь, а не средство передвижения: как изменились цены на машины в России за 15 лет?

Эксперты рассказали, на сколько выросли цены на авто в РФ за последние 15 лет

За последние 15 лет автомобильный рынок России претерпел невероятные изменения, и одним из самых поразительных является взрывной рост цен. Если в 2010 году покупка автомобиля за миллион рублей считалась значительным вложением, то сегодня это сумма, едва достаточная для приобретения подержанного компактного кроссовера.

В 2010 году Toyota Land Cruiser Prado предлагался в диапазоне от 1,8 до 2,45 млн рублей. Сегодня же, подержанный Prado 2010 года оценивается примерно в 3 млн рублей, а новый – в астрономические 11,5–15 млн рублей. Пяти-шестикратный рост цены – это не просто инфляция, это скачок, превращающий Land Cruiser Prado из относительно доступного (хотя и дорогого) автомобиля в предмет роскоши.

Еще один яркий пример. В 2010 году BMW X3 с двигателем мощностью 258 л.с. стоил 1,87 млн рублей, а версия с 306 л.с. – 2,13 млн рублей. Сегодня цены на подержанные модели 2010 года выпуска колеблются в пределах 8–12 млн рублей, причем машины завозят преимущественно из Китая и Европы.

15 лет назад Volkswagen Touareg с 3,0-литровым дизельным двигателем (240 л.с.) в базовой комплектации стоил 2 213 000 рублей. Топовая версия доходила до 3,6 млн рублей. Сегодня же, аналогичный по мощности автомобиль предлагается за 14,5–16 млн рублей – это почти пятикратное увеличение стоимости.

Даже относительно недорогие модели того времени ощутили влияние роста цен. Кроссоверы Chery Tiggo T11, стоившие в 2010 году 490–520 тыс. рублей, сегодня на вторичном рынке оцениваются в 600–700 тыс. рублей. Hyundai ix35, базовая версия которого стоила 900 тыс. рублей, а полноприводная – 1,093 млн рублей, сейчас продаётся на вторичном рынке за 1–1,5 млн рублей.

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Источник: Autonews