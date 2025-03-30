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Почему машины этих цветов обходятся владельцам намного дороже?

Автоэксперт Кукарин: сложные покрытия увеличивают цену ремонта кузовных деталей

Выбор цвета автомобиля – это вопрос личных предпочтений, отражение индивидуальности и стиля. Однако мало кто задумывается о том, что любимый оттенок может существенно повлиять на стоимость ремонта кузова в случае повреждения.

Как оказалось, цена покраски зависит не столько от самого цвета, сколько от его химического состава и сложности нанесения. Об этом свидетельствуют данные, озвученные Ярославом Кукариным, руководителем двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service.

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Распространенное мнение о том, что, например, черный или красный цвета дороже в покраске, не совсем соответствует действительности. Цена определяется не самим цветом, а сложностью его воспроизведения. Наиболее экономичным вариантом являются однотонные эмали без эффектов металлика и перламутра. Такие краски широко представлены на рынке, что делает их доступными по цене и упрощает процесс подбора нужного оттенка. Ремонт повреждений на таких автомобилях обходится дешевле, так как технология покраски достаточно проста, а необходимые материалы легко найти.

Ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о сложных покрытиях. Здесь в игру вступают многослойные краски с перламутром, эффектами «хамелеон» или другими специальными пигментами. Яркий пример – популярный у китайских производителей небесно-голубой цвет с перламутром. Стоимость литра такой краски может начинаться от 10 000 рублей.

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Еще более сложным в ремонте является так называемый цвет «Черная жемчужина» и другие многослойные покрытия с глубоким эффектом. Восстановление первоначального цвета требует предельной точности и опыта от колориста. Главная сложность здесь кроется в отсутствии готовых рецептур у многих автосервисов.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
30.03.2025 
Фото:Unsplash
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