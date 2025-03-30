Российские дилеры рассказали, когда исчезнут скидки на новые автомобили

Автосалоны отменят скидки, когда на складах закончатся нераспроданные автомобили

Рынок новых автомобилей в России переживает период неопределенности, связанный с уровнем скидок. Если сейчас многие дилеры предлагают значительные дисконты, то, по прогнозам экспертов, эра щедрых предложений близится к концу.

Причина проста: запасы автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска постепенно сокращаются, а с ними уходят и возможности для существенной экономии при покупке.

Представители ведущих дилерских компаний, таких как «Рольф», «Автодом» и «Авилон», единодушны в своих прогнозах. Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей «Рольф», прямо указывает на причинно-следственную связь: избыток автомобилей прошлых лет на складах – основная причина нынешних скидок. Как только эти запасы будут распроданы, а на рынок выйдут новые автомобили 2025 года, дисконты существенно уменьшатся или вовсе исчезнут.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», более конкретен в своих прогнозах. Он предполагает, что период крупных скидок (от 300 000 до 500 000 рублей, а в отдельных случаях и до 1 000 000 рублей) закончится уже к середине лета.

Однако стоит отметить, что размер скидок варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от условий покупки. Ренат Тюктеев, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», уточняет, что миллионные скидки – явление скорее исключительное. Они встречаются преимущественно при покупке некоторых китайских автомобилей, и часто привязаны к использованию кредитных программ и системы трейд-ин. В целом же, скидки предлагаются на все модели, но на автомобили 2023 и 2024 годов выпуска они, естественно, более существенные.

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Источник: Автоновости дня