Названы автомобили, которыми больше всего интересуются россияне

«Авито Авто»: 83% интереса россиян завоевали китайские автомобили

Анализ данных сервиса «Селект», специализирующегося на продаже автомобилей от проверенных дилеров, показал чёткие тренды в предпочтениях россиян за последние полгода.

Наиболее ярким трендом стало абсолютное лидерство китайских автомобилей, которые привлекли 83,6% интереса пользователей. Три модели стали абсолютными фаворитами: Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro.

Несмотря на доминирование китайских брендов, немецкие автомобили сохраняют свою позицию на рынке. 6% интереса достались немецким производителям, причем в тройку лидеров попали исключительно кроссоверы: BMW X3, BMW X5 и Audi Q7.

Российские автомобили заняли третье место, получив 4,3% интереса. В тройку лидеров вошли: Solaris HS, Solaris HC и Москвич 3.

Японские и корейские автомобили показали более скромные результаты, заняв соответственно 4 и 5 места. Японский рынок представляли модели Toyota (Land Cruiser, Camry, Land Cruiser Prado), а корейский – Hyundai (Santa Fe, Tucson) и Genesis G90.

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Источник: Прайм