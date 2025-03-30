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В России продают «Пятерку» ВАЗ-2105 по цене новой Весты: чем обусловлена цена?

ВАЗ-2105 1998 года выпуска без пробега продают в России по цене 1,55 млн рублей

Российский рынок автомобильных редкостей пополнился необычным лотом: абсолютно новая ВАЗ-2105 1998 года выпуска, пробег которой составляет всего 304 километра.

Цена этого уникального экземпляра – 1 550 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью топовой Lada Granta или базовой Lada Vesta у официального дилера.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
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Объявление о продаже появилось на одном из интернет-порталов, моментально приковав к себе внимание. Перед нами не просто подержанный автомобиль, а настоящая «капсула времени», сохранившая первозданный облик и техническое состояние. Бело-желтый цвет кузова «Жасмин» – яркий признак эпохи, а состояние автомобиля подтверждает слова продавца о том, что машина была приобретена новой в ноябре 1998 года и с тех пор хранилась в гараже.

Пробег в 304 километра – это не опечатка. Автомобиль практически не эксплуатировался. Заводские фильтры сохранились, хотя для замены технических жидкостей были установлены новые. Даже рулевое колесо – оригинальное, характерное для автомобилей, выпущенных с конца 1998 года.

Интерьер ВАЗ-2105
Интерьер ВАЗ-2105

Технически автомобиль представляет собой классическую «пятерку» с задним приводом, двигателем объемом 1.5 литра и мощностью 71 л.с., сочетающимся с механической коробкой передач.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
Интерьер ВАЗ-2105
Интерьер ВАЗ-2105
Под капотом ВАЗ-2105
ВАЗ-2105

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 5
30.03.2025 
Фото:Auto.ru
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