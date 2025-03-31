Сторонники владельца автоконцерна организовали контрпротесты в защиту экономики страны

В США проходят многочисленные акции протеста против Илона Маска и Tesla

Многочисленные акции протеста против миллиардера Илона Маска прошли у американских дилерских центров Tesla. Протестующие запланировали свыше 200 акций из-за того, что владелец автопроизводителя финансирует антидемократические политические акции деньгами компании. О масштабах протестов пишут зарубежные СМИ.

Организаторы назвали протесты «всемирным днем действий» и частью кампании под названием «Уничтожение Tesla».

«Цель – подорвать финансовое положение Tesla, призвав людей продать автомобили, избавиться от ее акций и присоединиться к протестам у дилерских центров Tesla в попытке уменьшить влияние Маска», – пишут таблоиды.

В ответ на демарш сторонники Илона Маска и президента США Дональда Трампа организовали контрпротесты – «Щит Теслы». Активисты призывают в соцсетях «встать на защиту экономики страны».

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Источник: nbcnews.com