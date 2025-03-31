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Власти вводят новый сбор: авиабилеты подорожают?

Минтранс РФ: авиакомпании будут отчислять сборы на реконструкцию аэропортов

Минтранс России выступил с инициативой ввести с 1 сентября 2025 года сборы с авиаперевозчиков на строительство и реконструкцию аэропортов. Соответствующий законопроект опубликован на ресурсе проектов нормативных актов. В ведомстве обещают, что меры не отразятся на росте цен на авиабилеты.

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Необходимые изменения внесут в Воздушный кодекс РФ, речь идет о дополнительной статье 64.1. В ведомстве напомнили, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года поставил задачу модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов. За шесть лет на реализацию этих мер выделят порядка 250 млрд рублей.

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При этом в Минтрансе подчеркнули, что только одних федеральных средств для такого объема работ будет недостаточно. А для покрытия дефицита средств рассчитывают привлечь частные инвестиции, при этом в рамках концессий в отношении объектов аэродромной инфраструктуры возмещение частных инвестиций и обслуживание заемного финансирования возможны за счет сбора с пользователей этих объектов (авиакомпаний и иных лиц).

Отмечается, что взимать инфраструктурные сборы с авиакомпаний планируется таким образом, чтобы не допустить чрезмерного увеличения платы и роста цен на авиабилеты для пассажиров.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / KamranAydinov
Количество просмотров 19
31.03.2025 
Фото:freepik / KamranAydinov
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