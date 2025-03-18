Подмосковные аэропорты очистят от бомбил-зазывал

Минтранс Подмосковья: в аэропортах Московской области запретят «зазывал»

С начала этой недели в Московской области вступил в силу запрет на предоставление услуг такси на территории аэропортов, если на месте отсутствуют специализированные стойки для их заказа.

Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и борьбы с нелегальными перевозчиками, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Нередко пассажиры соглашаются воспользоваться услугами нелегальных таксистов, которые зачастую поджидают их уже на выходе из зоны прилета. В аэропортах можно было встретить «зазывал» – людей, предлагающих такси без нужных разрешений.

Сами пассажиры в результате этого запрета не пострадают: продолжать заказывать такси можно будет через мобильные приложения агрегаторов, по телефону в службу такси или с помощью стойки заказа в аэропортах, уточнила Евгения Каретникова, начальник Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья.

На стойках аэропортов пассажиры смогут заказать такси только у аккредитованных перевозчиков, будь то агрегаторы или отдельные службы такси. Это гарантирует, что у водителя есть все необходимые лицензии и разрешения.

В Минтрансе предупреждают, что использование услуг нелегальных таксистов сопряжено с рисками: такие водители не проходят медицинские и технические проверки, нередко у них нет достаточного опыта, а их услуги часто оказываются значительно дороже, чем у официальных перевозчиков.

Также недавно мы писали, что еще в десяти городах Московской области с 15 марта появились новые или расширена зона платных парковок. Среди таких городов Химки, Красногорск, Подольск, Мытищи, Коломна, Сергиев Посад и другие.

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Источник фото: Минтранс Подмосковья