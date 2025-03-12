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Разработкой спецификации авто для такси может заняться рабочая комиссия

Представители сферы такси просят на год отсрочить требование о локализации

Автомобили отечественного производства, предлагаемые для использования в службе пассажирских перевозок, не подходят для таксомоторной отрасли. Кроме того, бизнес не способен выполнить требования закона о локализации такси.

Об этом говорили участники круглого стола в лице членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), общественников, представителей российских автозаводов, таксопарков и агрегаторов.

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Они попросили сформировать специальную рабочую группу, в рамках которой совместно с Правительством РФ и автопроизводителями проведут работу над созданием спецификации российского автомобиля для нужд сферы такси.

По словам представителей таксопарков, автомобили отечественного производства не обладают необходимым ресурсом, и не способны на круглосуточное время работы. По этой причине значительная часть автопарка простаивает в ремонт, а все издержки не окупают себя.

«Требования к локализации такси должны быть разумными, выполнимыми и обеспечивать таксистам возможность выбора. При этом закон о локализации такси не должен иметь обратной силы и распространяться только на вновь закупаемые автомобили», – убежден вице-президент АВТОВАЗа Сергей Громак.

С мнением Громака солидарен заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» Иван Душкин. Он считает недопустимой монополизацию рынка такси одним-двумя производителями. А требования к «входному билету» нуждаются в обсуждении.

«Невозможно одномоментно достигнуть высокого уровня локализации. Поэтому к баллам для автомобилей такси нужно подходить осторожно», – подчеркивает Душкин.

Также участники круглого стола единодушно решили, что для таксомоторных служб нужны машины с просторным салоном, встроенными детскими сиденьями, кондиционером, увеличенным багажником, подушками безопасности, а ресурс силового агрегата должен быть рассчитан не менее, чем на 300 тыс. км.

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На текущий момент таких автомобилей российских производителей нет, при этом порядка 30% времени машины из автопарка такси проводят на сервисе, бизнес терпит убытки, а платежи по лизингу и другие расходы погашать становится сложнее.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
12.03.2025 
Фото:Unsplash
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