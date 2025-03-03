Требует доработки: эксперты о проекте закона о локализации машин такси

РСПП: в России на 15% могут вырасти цены на такси из-за нового закона

Законопроект о локализации сферы такси необходимо отсрочить минимум на год, до осени 2026 года. С такой инициативой выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), представители которого опасаются принятия закона в текущей редакции.

В официальном письме главы союза Александра Шохина на имя помощника президента РФ Ларисы Брычевой подчеркивается, что текущая редакция документа может спровоцировать серьезные экономические последствия. Речь идет о значительном сокращении выбора автомобилей для такси, отсутствии возможности обеспечения локализации производства в короткие сроки, уходе самозанятых водителей, и, как следствие – росте цен на такси и дефиците машин для перевозок.

«Необходимо предусмотреть отсрочку вступления закона в силу не ранее 1 сентября 2026 года, а также совершенствование госпрограмм поддержки закупок автомобилей для такси, в рамках которой можно было бы предусмотреть более жесткие требования к локализации, в том числе на основе балльной системы», – говорится в письме главы РСПП.

Отмечается, что предложение локализованных автомобилей отечественного производства в некоторых ценовых сегментах ограничено, в частности, для бизнес-класса под критерии подходит только Lada Aura. Для сохранения доступности автомобилей разных классов в РСПП предлагают установить предельную стоимость 3,5 млн руб. для локализованных машин.

Также в РСПП предлагают установить повышающие требования с учетом региональных особенностей и структуры парка транспортных средств с целью обеспечения «единства условий ведения предпринимательской деятельности».

В РСПП подчеркивают, что более 75% автомобилей в такси отечественные, но многие самозанятые водители не смогут приобрести новые машины, соответствующие требованиям локализации. В итоге количество самозанятых таксистов сократится, а дефицит водителей неизбежно скажется на росте цен на услуги перевозки на 15%.

«Наиболее целесообразным представляется проведение дополнительной оценки последствий принятия законопроекта для самозанятых перевозчиков такси», – говорится в письме.

К тому же законопроект не учитывает перспективы развития альтернативных источников топлива, поэтому документ в действующей редакции требует доработки, убеждены в РСПП.

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Источник: rbc.ru