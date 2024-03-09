Эту идею не поддержат таксисты – объясняем, почему

Эксперт «За рулем» нашел проблемные места в законопроекте о локализации машин такси

В январе Госдума приняла законопроект, вызвавший большой резонанс. Хотя это всего лишь короткая поправка к федеральному закону о такси. Суть: субъекты РФ могут устанавливать требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в легковом такси.

Перевозчики немедленно потребовали все отменить, а самозанятые таксисты – субсидировать покупку локализованных машин.

В чем проблема?

Предлагается установить определенный уровень локализации автомобилей, чтобы их можно было закупать для такси. И дать регионам право самостоятельно ужесточать эти требования.

Предположим, что все субъекты РФ в едином порыве этим правом воспользуются. Таким образом, и таксопарки, и самозанятые таксисты старые машины смогут заменять только моделями с определенным уровнем локализации. Исключение – машины дороже 4 млн рублей.

Уровень этот считают в баллах, начисляемых за технологические операции и компоненты, произведенные именно в России. По большому счету, для высокого уровня нужна сборка полного цикла.

Так что при вступлении поправки в силу для такси будут годны даже не все модели из списка рекомендованных для госзакупок. А только Лады, УАЗы (в такси?) и китайские Хавейлы, выпускаемые в Туле, – наших компонентов в них немного, но технологических операций достаточно. Даже Москвичи не годятся.

Ни перевозчикам, ни самозанятым не нравится резкое сужение круга моделей, возможных для применения в такси. Мнение пассажиров как будто вообще никого не интересует.

Что еще не нравится?

Идея ясна: повысить спрос на автомобили российских заводов. По оценкам, локализация такси позволит АВТОВАЗу продавать дополнительно 50–100 тысяч машин в год. Заодно стимулируем сборочные предприятия на движение от «отверточной» к полномасштабной сборке.

И то, и другое – хорошо. А что плохо?

Во‑первых, российские машины не полностью удовлетворяют запросы отрасли. Например, практически нет машин с автоматической трансмиссией. Наверное, это не смертельно. Вот-вот появятся Весты с вариатором, а у Хавейла дефицита машин с автоматами и роботами нет.

российские машины не полностью удовлетворяют запросы отрасли. Например, практически нет машин с автоматической трансмиссией. Наверное, это не смертельно. Вот-вот появятся Весты с вариатором, а у Хавейла дефицита машин с автоматами и роботами нет. Во‑вторых, таксопаркам придется переиначивать логистику техобслуживания и ремонта, заточенную на прежние модели. Все машины, что уже работают в такси, продолжат работать – сколько смогут, это не запрещено. Но для новых что-то придется менять.

таксопаркам придется переиначивать логистику техобслуживания и ремонта, заточенную на прежние модели. Все машины, что уже работают в такси, продолжат работать – сколько смогут, это не запрещено. Но для новых что-то придется менять. В‑третьих, сейчас для такси пригодны подержанные иномарки, чем и пользовались самозанятые. А что будет впредь – непонятно. Дальневосточные таксисты поголовно работают на праворульных машинах. Их тоже придется заменить новыми Ладами?

сейчас для такси пригодны подержанные иномарки, чем и пользовались самозанятые. А что будет впредь – непонятно. Дальневосточные таксисты поголовно работают на праворульных машинах. Их тоже придется заменить новыми Ладами? И главная претензия: никто загодя не спросил мнения таксомоторной отрасли. Которая тоже хочет расти и развиваться.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ Уровень локализации считают в баллах по перечню Минпромторга РФ. Его эпизодически редактируют, исходя из приоритетных направлений. Так, осенью подняли ценность применения электронных компонентов российского производства. Авторы поправки разработали примерный план «проходных» баллов для машин, пригодных в такси: до 31 декабря 2025 года – не менее 1000 баллов, с 2026 года – не менее 2000, с 2028 года – не менее 3000. Веста имеет от 4000 до 4500 баллов – в зависимости от модификации. Штамповка деталей кузова, их сварка и окраска кузова сразу дают 1000–1200 баллов. Практически всё остальное намывается по крупицам, считают даже родные материалы при изготовлении той или иной детали. А крупноузловая сборка SKD (когда к готовому кузову прикручивают силовой агрегат и колеса) на тысячу баллов не тянет, даже если добавить отечественные салонные коврики.

Справятся?

У таксистов, бесспорно, сложный период. Еще не составлены реестры водителей, как того требует закон, на носу обязательное страхование пассажиров, а тут локализация – не знаешь, за что хвататься. Но что-то подсказывает: они справятся со всеми невзгодами. В конце концов, локализация – тоже хороший повод поднять тарифы.

Когда появятся самоуправляемые такси (и что мешает их массовому выходу на дороги), узнайте тут.