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Регионы наделят правом требовать замены иномарок в таксопарках, но эксперты против

Иномарки в автопарках такси и каршеринга хотят заменить российскими автомобилями

Депутаты Госдумы РФ работают над поправками в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», согласно которым у регионов появится право требовать от таксопарков закупать автомобили только отечественного производителя.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале текущей недели. Автором инициативы стал петербургский сенатор Андрей Кутепов. В пояснительной записке говорится, что документ призван стимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

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В экспертном сообществе уверены, что такая новация чревата побочным эффектом в виде резкого роста цен на услуги такси и каршеринга, а также ухудшением транспортной доступности.

Стоит отметить, что в настоящее время на российском рынке наблюдается острый дефицит автомобилей. А увеличить их выпуск в несколько раз, чтобы закрыть потребности национального авторынка, автопроизводители не готовы. И дело даже не в нехватке производственных мощностей, а в том, что из-за дополнительного поощрения спроса цены на автомобили вырастут, подчеркивают эксперты.

«В таких условиях массовое обновление таксопарков "вымоет" машины российского производства с розничного рынка, что приведет к усугублению дефицита», — объясняет президент Гильдии автожурналистов Ольга Неделина.

Нехватка автомобилей усугубляется острым дефицитом водителей, подчеркивает директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. С мнением коллег согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«К сожалению, сейчас российская промышленность не готова к наращиванию производства в необходимом объеме. Любые ограничения приведут к дальнейшему росту цен, тогда как автопарки ограничены в финансовых ресурсах, чтобы закупать по завышенной стоимости только определенные модели», — объясняет эксперт.

По мнению экспертов, инициатива о локализации нуждается в существенной переработке. Предлагаемые механизмы реализации необходимо усовершенствовать, а не просто обязать таксомоторные компании пересесть на отечественные автомобили, убеждены эксперты автоотрасли.

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Источник: dp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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