Максим Соколов: в странах, где есть свой автопром, в такси также используют машины собственного производства

Глава АВТОВАЗа высказался об использовании только локализованных машин в такси

В связи с бурными обсуждениями темы нового законопроекта о локализации машин такси президент АВТОВАЗа Максим Соколов решил сделать ряд заявлений.

Во-первых, он развеял слухи о том, что Российский союз промышленников и предпринимателей не поддержал законопроект. Ни на Правление, ни на Бюро РСПП данный вопрос не выносили. Говорить он об этом может, так как сам является членом Правления РСПП.

Соколов предлагает не возмущаться раньше времени, а спокойно разобраться в ситуации.

Это решение не является полным запретом иномарок, оно может касаться определенных сегментов, таких как эконом-класс такси, или устанавливать ценовой потолок для обязательной закупки только локализованных автомобилей. Регионы будут принимать решения самостоятельно, и закон не будет иметь обратной силы. То есть, таксопарки или самозанятые, использующие иномарки, могут продолжать эксплуатировать свои автомобили в качестве такси.

Не нужно беспокоиться и о предполагаемом дефиците на рынке, как утверждает ряд СМИ. Новый законопроект вводит постепенные изменения и не имеет обратной силы. Кроме того, стратегия развития автопрома в России до 2035 года предусматривает значительный рост производства легковых автомобилей, начиная с 2024 года.

Он напомнил, что и в других странах, где есть свой автопром, в такси также используются машины собственного производства, так почему же в России это должно быть по-другому?

⁠Сеть такси в России хорошо развита, поэтому важно, чтобы она была устойчива и технологически независима от импорта автомобилей и запчастей.

Только технологический суверенитет может обеспечить нам будущее развитие, отметил Соколов. Это сложный и затратный процесс, особенно в автопроме, но наша страна должна его пройти, чтобы предотвратить влияние враждебных действий в будущем.

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Источник: АВТОВАЗ