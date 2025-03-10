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Инициатива требует законодательной оценки: эксперты о локализации машин для такси

Эксперты грозят дефицитом водителей из-за локализации такси и потерей ₽350 млрд

Реализация нововведения о локализации автомобилей в службе такси может привести к дефициту водителей в отрасли до 500 тыс. человек в течение трех лет. Такой вывод следует из аналитической записки Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ «О влиянии новых требований к локализации автомобилей на сегмент таксомоторных перевозок».

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Согласно данным, доля поступления новых автомобилей всех марок в такси в конце 2024 года составила 11% от общего объема продаж легковых автомобилей в РФ. Причем среднерыночная цена нового автомобиля в 2,7 раза выше цены автомобиля с пробегом.

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По мнению экспертов, в течение нескольких лет самозанятые водители на личных автомобилях не смогут работать в такси из-за недостаточной локализованности их машин.

«А приобретение новых отечественных автомобилей окажется недоступным из-за такого ценового разрыва (без привлечения кредитных средств). Согласно расчетам, если требование о локализации вступит в силу, то расходы на эксплуатацию автомобилей также вырастут в два раза. Это приведет к убыточной деятельности большей части водителей», – говорится в анализе.

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Более того, в случае реализации этого требования, федеральный государственный бюджет недополучит порядка 350 млрд рублей за три года. Речь идет о снижении налоговых поступлений из-за ухода водителей из отрасли «в тень» – 76,2 млрд рублей (25,4 млрд рублей в год), сюда же входят таможенные пошлины, утильсбор и акцизы за импортируемые автомобили – 273 млрд рублей. По мнению экспертов, с учетом этих факторов необходима дополнительная оценка законодательной инициативы.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
10.03.2025 
Фото:Unsplash
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