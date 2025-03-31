В РФ сменят вектор стратегии развития электромобильной отрасли — что пошло не так

В России пересмотрят концепцию электромобильности автопарка страны

Принятую в 2021 году концепцию электрификации автопарка России скорректируют по причине низких результатов в рамках утвержденной стратегии. С таким заявлением выступила представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Татьяна Редько.

Представители автопром России, смежных отраслей и экспертного сообщества с целью актуализации концепции подготовили документ с предложениями по развитию сегмента электрических автомобилей. Изначально планом предусматривался выпуск не менее 25 тыс. электрокаров в период с 2021 по 2024 годы.

Также планировалось открыть 9,4 тыс. зарядных станций, включая почти 3000 «быстрых» ЭЗС постоянного тока, благодаря которым на зарядку требуется менее часа. Фактическое количество собранных электрокаров составляет 4,3 тыс. единиц, а объем продаж новых – 17,8 тыс. шт. (чуть больше 1% от общего объема рынка).

В развитие электромобильности в России комиссии РСПП по автопрому и сельхозмашиностроению, корпорации и частные инвесторы уже вложили порядка 470 млрд рублей. Участниками организации являются КАМАЗ, ГАЗ, «Москвич», «Кама», «Моторинвест», «Роснано», «Росатом», «Ростех», АФК «Система», «Россети». Всего подготовлено примерно 500 мер поддержки для развития электромобильной отрасли. Есть предложение изучить опыт Китая и других стран, в которых есть господдержка для спроса на электрокары.

Эксперты называют ключевым инструментом поддержки отрасли льготный лизинг с увеличенной скидкой и пониженной процентной ставкой при покупке электромобилей. Кроме того, предлагается субсидирование строительства общедоступных ЭЗС минимум до 2030 года.

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Источник: interfax.ru