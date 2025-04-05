Как сделать автокомпанию успешной? Ищите женщину

Стелла Ли из BYD рассказала, как будет ориентировать китайский бренд на Запад

Стелла Ли, вице-президент китайской компании BYD, производит впечатление менеджера, ориентированного на Запад. Этому служит каждая деталь: у нее ультрасовременный образ с ботильонами Louis Vuitton, элегантный костюм и яркий шелковый шарфик на шее.

Женщина китайского происхождения, проживающая в Пасадене (США, штат Калифорния), она сочетает европейский стиль поведения с опытом работы в западных странах, отвечая за бизнес компании в Европе и Америке.

В интервью она как-то поделилась своей привязанностью к Парижу и рассказала о стремлении компании стать лидером на рынке электромобилей. С момента основания BYD вложила все силы в развитие электромобильных и гибридных технологий, что позволило в 2024 году продать 4,3 млн автомобилей, из них 1,76 млн – полностью электромобилей.

Однако успех BYD в Европе пока ограничен. В 2024 году компания продала всего 2891 автомобиль в Германии, что составило лишь 0,1% рынка.

Для Стеллы Ли решение очевидно: «Нам нужно сильнее локализовать BYD и сделать его европейским брендом».

Поэтому компания запускает производство в Европе: сначала в Венгрии, затем в Турции, и вскоре планируется открытие третьего завода. В Германии откроются 140 новых дилерских центров, атмосфера в которых будет похожа на атмосферу в Apple Store или Starbucks.

Дизайн автомобилей BYD также будет меняться с учетом европейских предпочтений. С немецким дизайнером Вольфгангом Эггером в качестве директора по дизайну компания рассчитывает на улучшение восприятия бренда. Тем временем Denza, еще один бренд, использующий технологии BYD, готовится к выходу на европейский рынок, ориентируясь на более премиальную нишу.

При этом сделать успешный электромобиль за 10 000 евро Стелла Ли считает невозможным, указывая на экономические ограничения. В то же время она уверена, что правильная стратегия и локализация бренда помогут преодолеть текущие сложности и завоевать европейский рынок.

Таким образом, сила марки BYD заключается в комбинации новейших технологий, локализации производства и адаптации к предпочтениям европейских потребителей. Стелла Ли, обладая стратегическим видением, опытом и необычайной харизмой, продолжает двигать компанию к успеху на международной арене. И, похоже, все у нее получается.

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Источник, фото: Auto, Motor und Sport