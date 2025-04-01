До середины лета проезд по Московскому проспекту ограничат

В Петербурге из-за ремонтных работ ограничат движение на Московском проспекте

Количество заторов в Петербурге выросло из-за ограничений движения на развязке с Кронштадтским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений города на Неве.

На 126-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) 1 и 2 апреля введут ограничения из-за ремонтных работ по установке рамных опор автоматической системы управления дорожным движением в рамках реконструкции развязки с Кронштадтским шоссе:

с 10:00 мск 1 апреля до 5:00 мск 2 апреля закроют крайнюю левую полосу на внешнем кольце КАД, а также среднюю и крайнюю левую полосы на внутреннем кольце;

с 2:00 до 2:30 2 апреля полностью перекроют движение по КАД в обоих направлениях на время монтажа опоры.

Также сообщается, что на Московском проспекте Петербурга планируются ремонт и дорожные ограничения. Изменения вступают в силу уже в начале апреля и продлятся до июля. В частности, на Московском проспекте с 2 апреля по 10 июня и с 23 июня по 5 июля ограничат движение транспорта: для проезда оставят по две полосы в каждом направлении.

Кузнецовскую улицу тоже перекроют:

с 0:00 по 11:00 мск 1 мая и с 16:00 мск 1 мая по 2 мая – от Варшавской улицы в сторону Московского проспекта;

с 11:00 до 16:00 мск 1 мая – от Московского проспекта в сторону Варшавской улицы;

с 9:00 до 14:00 мск 9 мая – в направлении к проспекту Юрия Гагарина.

Кроме того, закроют «карманы» Московского проспекта:

20-29 мая – по четной стороне от Кузнецовской до Благодатной улицы;

с 30 мая по 5 июня и с 6 по 10 июня – по четной стороне от улицы Решетникова до Мариинской улицы;

с 23 июня по 5 июля – по обеим сторонам от Мариинской до Рощинской улицы.

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Источник: fontanka.ru