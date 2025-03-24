В Подмосковье заработал умный светофор, который сам анализирует потоки

В Долгопрудном начал работать светофор Smartligt с искусственным интеллектом

В Долгопрудном на пересечении Первомайской улицы и Институтского переулка начал работать светофор Smartligt с искусственным интеллектом, сообщается в Минтрансе Подмосковья. Эта система адаптивно управляет движением, повышая безопасность на дорогах.

Специалисты Мосавтодора для тестирования выбрали перекресток у школы №1, МФТИ и студгородка, где есть интенсивное движение пешеходов.

После завершения строительно-монтажных работ система в режиме реального времени фиксирует и анализирует поток автомобилей и пешеходов. Если автомобильный трафик интенсивный, светофор будет дольше держать зеленый сигнал, улучшая пропускную способность. При снижении потока время зеленого сигнала сокращается, а если пешеходов нет, то пешеходная фаза исключается, что сокращает остановки транспорта.

Замдиректора компании-производителя ООО «Аркона» Юрий Савин отметил, что установка умной системы поможет сделать движение более безопасным и удобным для всех участников.

Кроме того, светофор оснащен адаптивной подсветкой, которая включается в темное время суток. Во время зеленого сигнала для пешеходов подсветка освещает переход, а при красном — тротуар, улучшая видимость и безопасность. Также установлены индикаторы обратного отсчета, чтобы водители и пешеходы могли заранее оценить время оставшегося сигнала.

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Источник: Минтранс Подмосковья