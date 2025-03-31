Самочувствие водителей проконтролируют через специальную систему
Контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителями, работающих на автобусах, нужно установить в России. Такое мнение выразил автоэксперт Владимир Сажин.
Комментируя участившиеся случаи ДТП с общественным транспортом, эксперт обратил внимание, что перед началом смены и после возвращения в парк у водителей проверяют их физическое состояние.
Но об их состоянии в течение рабочего дня ничего не известно, констатирует эксперт. Например, у водителя может подняться давление, подскочить уровень сахара в крови и так далее.
«Нужно внедрить систему контроля водителя через плавающий QR-код водительского удостоверения с Госуслуг-Авто. Этот код предъявляется при каждом выходе на линию, при возврате и в течение дня – например, на отстойно-разворотных кольцах. Система будет фиксировать, сколько водитель находится на линии, сколько отдыхает и не перерабатывает ли», – объясняет специалист.
При этом вся полученная информация должна в автоматическом режиме оперативно передаваться в надзирающие органы. Только такой подход обеспечит оперативное реагирование на внештатные ситуации, резюмирует эксперт.
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Источник: osnmedia.ru