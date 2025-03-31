Сервис китайских авто в России: проблемы, которые нельзя игнорировать

Китайские автомобили стремительно завоевывают российский рынок, занимая все большую долю среди новых продаж

Однако вместе с ростом популярности приходит и новая реальность: обслуживание и ремонт этих машин сталкиваются с серьезными трудностями. Даже официальные сервисные центры не всегда могут справиться с базовыми задачами, а независимые СТО оказываются в еще более сложной ситуации.

Разберем ключевые проблемы и возможные пути их решения, которые предлагает генеральный директор ТЦ «Волин» и председатель ассоциации «РАСТО» Ольга Селезнева.

Проблема №1.Ограниченные возможности техобслуживания

Даже при наличии современного оборудования, например, от официальных дистрибьюторов Launch, его функционал в России покрывает лишь 20% необходимых операций. Это приводит к невозможности выполнения простых задач, таких как прописывание датчиков давления шин при смене колес.

Кроме того:

Независимые СТО вкладываются в оборудование, но не могут им полноценно пользоваться из-за ограничений на рынке.

Диагностика китайских автомобилей превращается в квест: VIN-коды часто не дают четкой информации о модели и заводе-изготовителе.

Проблема №2. Хаос с автокомплектующими

Каталоги запчастей для китайских автомобилей либо отсутствуют, либо неполные. Это создает хаос при ремонте.

Одинаковые модели могут быть собраны из компонентов разных производителей, что усложняет подбор деталей.

Перевод технической документации часто вызывает дополнительные сложности.

Проблема №3. Нехватка специалистов для электромобилей

С увеличением числа китайских электрокаров в России возник дефицит квалифицированных кадров.

Работа с высоким напряжением (до 1000 В) требует специальных допусков.

Студенты колледжей не могут обучаться ремонту электромобилей из-за законодательных ограничений.

Отсутствие учебных моделей делает подготовку специалистов практически невозможной.

Проблема №4. Разрыв между дилерами и независимыми СТО

Китайские производители не учитывают российскую специфику.

В Китае продажи и сервис разделены, а российские клиенты ожидают комплексного обслуживания.

Независимые СТО готовы инвестировать в обучение персонала, но не получают необходимой поддержки.

Что делать?

Без решения этих проблем китайские бренды рискуют потерять доверие покупателей, а российские дилеры — доходы. Возможные шаги для улучшения ситуации:

1. Обязать производителей создать качественную структуру гарантийного и постгарантийного обслуживания.

2. Предоставить доступ к технической информации дилерам и СТО, прошедшим обучение у автопроизводителей.

3. Ввести единые каталоги запчастей с унификацией деталей и локализацией поставок.

4. Развивать образовательные программы для подготовки специалистов по электромобилям.

5. Установить диалог с китайскими компаниями на основе экономических аргументов и статистики.

Эти вопросы будут обсуждаться на встрече с китайскими дистрибьюторами легкового и коммерческого транспорта 3 апреля в Москве, в Бизнес-парке «Гринвуд» на конференции «Россия & Китай: как выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения». Не пропустите возможность узнать больше о будущем обслуживания китайских автомобилей в России!