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Сервис китайских авто в России: проблемы, которые нельзя игнорировать

Китайские автомобили стремительно завоевывают российский рынок, занимая все большую долю среди новых продаж

Однако вместе с ростом популярности приходит и новая реальность: обслуживание и ремонт этих машин сталкиваются с серьезными трудностями. Даже официальные сервисные центры не всегда могут справиться с базовыми задачами, а независимые СТО оказываются в еще более сложной ситуации.

Разберем ключевые проблемы и возможные пути их решения, которые предлагает генеральный директор ТЦ «Волин» и председатель ассоциации «РАСТО» Ольга Селезнева.

Проблема №1.Ограниченные возможности техобслуживания

Даже при наличии современного оборудования, например, от официальных дистрибьюторов Launch, его функционал в России покрывает лишь 20% необходимых операций. Это приводит к невозможности выполнения простых задач, таких как прописывание датчиков давления шин при смене колес.

Кроме того:

  • Независимые СТО вкладываются в оборудование, но не могут им полноценно пользоваться из-за ограничений на рынке.
  • Диагностика китайских автомобилей превращается в квест: VIN-коды часто не дают четкой информации о модели и заводе-изготовителе.

Проблема №2. Хаос с автокомплектующими

Каталоги запчастей для китайских автомобилей либо отсутствуют, либо неполные. Это создает хаос при ремонте.

  • Одинаковые модели могут быть собраны из компонентов разных производителей, что усложняет подбор деталей.
  • Перевод технической документации часто вызывает дополнительные сложности.

Проблема №3. Нехватка специалистов для электромобилей

С увеличением числа китайских электрокаров в России возник дефицит квалифицированных кадров.

  • Работа с высоким напряжением (до 1000 В) требует специальных допусков.
  • Студенты колледжей не могут обучаться ремонту электромобилей из-за законодательных ограничений.
  • Отсутствие учебных моделей делает подготовку специалистов практически невозможной.

Проблема №4. Разрыв между дилерами и независимыми СТО

Китайские производители не учитывают российскую специфику.

  • В Китае продажи и сервис разделены, а российские клиенты ожидают комплексного обслуживания.
  • Независимые СТО готовы инвестировать в обучение персонала, но не получают необходимой поддержки.

Что делать?

Без решения этих проблем китайские бренды рискуют потерять доверие покупателей, а российские дилеры — доходы. Возможные шаги для улучшения ситуации:

1. Обязать производителей создать качественную структуру гарантийного и постгарантийного обслуживания.

2. Предоставить доступ к технической информации дилерам и СТО, прошедшим обучение у автопроизводителей.

3. Ввести единые каталоги запчастей с унификацией деталей и локализацией поставок.

4. Развивать образовательные программы для подготовки специалистов по электромобилям.

5. Установить диалог с китайскими компаниями на основе экономических аргументов и статистики.

Эти вопросы будут обсуждаться на встрече с китайскими дистрибьюторами легкового и коммерческого транспорта 3 апреля в Москве, в Бизнес-парке «Гринвуд» на конференции «Россия & Китай: как выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения». Не пропустите возможность узнать больше о будущем обслуживания китайских автомобилей в России!

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Божена Радзивилл
Количество просмотров 2
31.03.2025 
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