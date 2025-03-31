Сервис китайских авто в России: проблемы, которые нельзя игнорировать
Однако вместе с ростом популярности приходит и новая реальность: обслуживание и ремонт этих машин сталкиваются с серьезными трудностями. Даже официальные сервисные центры не всегда могут справиться с базовыми задачами, а независимые СТО оказываются в еще более сложной ситуации.
Разберем ключевые проблемы и возможные пути их решения, которые предлагает генеральный директор ТЦ «Волин» и председатель ассоциации «РАСТО» Ольга Селезнева.
Проблема №1.Ограниченные возможности техобслуживания
Даже при наличии современного оборудования, например, от официальных дистрибьюторов Launch, его функционал в России покрывает лишь 20% необходимых операций. Это приводит к невозможности выполнения простых задач, таких как прописывание датчиков давления шин при смене колес.
Кроме того:
- Независимые СТО вкладываются в оборудование, но не могут им полноценно пользоваться из-за ограничений на рынке.
- Диагностика китайских автомобилей превращается в квест: VIN-коды часто не дают четкой информации о модели и заводе-изготовителе.
Проблема №2. Хаос с автокомплектующими
Каталоги запчастей для китайских автомобилей либо отсутствуют, либо неполные. Это создает хаос при ремонте.
- Одинаковые модели могут быть собраны из компонентов разных производителей, что усложняет подбор деталей.
- Перевод технической документации часто вызывает дополнительные сложности.
Проблема №3. Нехватка специалистов для электромобилей
С увеличением числа китайских электрокаров в России возник дефицит квалифицированных кадров.
- Работа с высоким напряжением (до 1000 В) требует специальных допусков.
- Студенты колледжей не могут обучаться ремонту электромобилей из-за законодательных ограничений.
- Отсутствие учебных моделей делает подготовку специалистов практически невозможной.
Проблема №4. Разрыв между дилерами и независимыми СТО
Китайские производители не учитывают российскую специфику.
- В Китае продажи и сервис разделены, а российские клиенты ожидают комплексного обслуживания.
- Независимые СТО готовы инвестировать в обучение персонала, но не получают необходимой поддержки.
Что делать?
Без решения этих проблем китайские бренды рискуют потерять доверие покупателей, а российские дилеры — доходы. Возможные шаги для улучшения ситуации:
1. Обязать производителей создать качественную структуру гарантийного и постгарантийного обслуживания.
2. Предоставить доступ к технической информации дилерам и СТО, прошедшим обучение у автопроизводителей.
3. Ввести единые каталоги запчастей с унификацией деталей и локализацией поставок.
4. Развивать образовательные программы для подготовки специалистов по электромобилям.
5. Установить диалог с китайскими компаниями на основе экономических аргументов и статистики.
Эти вопросы будут обсуждаться на встрече с китайскими дистрибьюторами легкового и коммерческого транспорта 3 апреля в Москве, в Бизнес-парке «Гринвуд» на конференции «Россия & Китай: как выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения». Не пропустите возможность узнать больше о будущем обслуживания китайских автомобилей в России!