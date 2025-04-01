Кухня, мойка, санузел: Газель NEXT превратили в комфортный автодом

«Современные транспортные технологии» показали автодом на базе Газель NEXT

На форуме производителей домов и оборудования для автотуризма Camper Forum компания CTT представила проект автодома, основанный на серийном автомобиле Газель NEXT.





Кемпер на базе «Газель NEXT»

Для жилого модуля выбрали цельнометаллический фургон Газель NEXT с длинной колёсной базой (3745 мм), а для улучшения плавности хода и комфорта на различных типах дорог оснастили задней пневматической подвеской.

Под капотом установлена дизельный мотор G 2.5 мощностью 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП.

Комфорт и удобство на борту

Внутри автодома предусмотрена полноценная кухня с индукционной плитой, холодильником и мойкой. Также можно установить микроволновую печь. Есть санузел с биотуалетом, а для обеспечения комфортного микроклимата автодом оборудован системой отопления и кондиционирования.

Простор для отдыха и хранения

В автодоме могут комфортно разместиться 4 человека. Передние кресла оснащены поворотным механизмом для создания дополнительного пространства в салоне. В автодоме четыре спальных места, которые могут трансформироваться в двухъярусные кровати размером 140x180 см, с удобными багажными отделениями в нижней части полок.

В кормовой части кемпера есть специальные ниши для хранения раскладных стульев для пикника и выдвижная маркиза для комфортной остановки на свежем воздухе.