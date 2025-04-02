«Восьмерку» с пробегом 500 км отдают по цене новой Lada Vesta Cross

ВАЗ-2108 1989 года выпуска продают в России за 1 799 000 рублей

На одном из классифайдов появился интересный экземпляр – ВАЗ-2108 1989 года выпуска с пробегом всего 500 километров.

Этот хэтчбек серо-голубого цвета какая-то «капсула времени»: представьте, как будто вы только получили новенькую машину с завода, несмотря на ее 36-летний возраст.

ВАЗ-2108, или «зубило», как его когда-то прозвали из-за клиновидного силуэта, в идеальном состоянии – кузов без вмятин, царапин и других дефектов, стекла и оптика без трещин и сколов, а салон еще в оригинальных заводских пакетах.

Машина ни разу не подвергалась малярным или жестяным работам, все кузовные детали имеют заводские маркировочные таблички.

ВАЗ-2108 оснащен 1.3-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 л.с. и механической КП.

Оценили этот автомобиль в 1 799 000 рублей. Для сравнения: сегодня новую Lada Vesta Cross предлагают даже чуть дешевле – от 1 759 000 рублей.

Но понятно, что покупатели у этих автомобилей разные: «восьмерка» скорее подойдет тем, кто ностальгирует по советскому автопрому.

Ведь ВАЗ-2108 для кого-то не просто машина, а воспоминание о времени, когда автомобиль был не просто средством передвижения, а частью жизни.

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Источник: Auto.ru