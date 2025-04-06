Ситикар от Nissan: Renault ответит за платформу, японцы — за дизайн
Альянс Renault и Nissan продолжает развивать сотрудничество, и теперь японский автопроизводитель планирует выпустить маленький городской электромобиль для европейского рынка, который будет базироваться на платформе Renault Ampr Small.
Автомобиль сегмента А появится в 2026 году, и роли в его создании уже распределены.
Nissan поручил Renault разработать модификацию электрического Renault Twingo, дизайном займутся сами японцы, а производство, опять же, возьмет на себя французская компания.
В итоге благодаря совместным усилиям должен получиться компактный и доступный электромобиль, который будет стоить менее 20 000 евро.
Электрическая модель Nissan, возможно, получит название Pixo EV и станет конкурировать с такими моделями, как Renault 5 E-Tech и Renault 4 E-Tech, которые уже используют платформу Ampr Small.
Таким образом Nissan возвращается в сегмент малых городских автомобилей в Европе, из которого компания ушла в 2013 году, завершив выпуск Pixo.
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Источник: Auto, Motor und Sport