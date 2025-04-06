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Ситикар от Nissan: Renault ответит за платформу, японцы — за дизайн

Nissan выпустит недорогой электромобиль А-класса на базе Renault Twingo

Альянс Renault и Nissan продолжает развивать сотрудничество, и теперь японский автопроизводитель планирует выпустить маленький городской электромобиль для европейского рынка, который будет базироваться на платформе Renault Ampr Small.

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Сити-кар от Nissan
Сити-кар от Nissan

Автомобиль сегмента А появится в 2026 году, и роли в его создании уже распределены.

Nissan поручил Renault разработать модификацию электрического Renault Twingo, дизайном займутся сами японцы, а производство, опять же, возьмет на себя французская компания.

В итоге благодаря совместным усилиям должен получиться компактный и доступный электромобиль, который будет стоить менее 20 000 евро.

Renault Twingo
Renault Twingo

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Электрическая модель Nissan, возможно, получит название Pixo EV и станет конкурировать с такими моделями, как Renault 5 E-Tech и Renault 4 E-Tech, которые уже используют платформу Ampr Small.

Таким образом Nissan возвращается в сегмент малых городских автомобилей в Европе, из которого компания ушла в 2013 году, завершив выпуск Pixo.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 7
06.04.2025 
Фото:Nissan
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