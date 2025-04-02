MIMS Automobility Moscow 2025: встреча лидеров автопрома

Пресс-конференция выставки MIMS Automobility Moscow 2025 в Москве состоялась 27 марта

Ключевыми спикерами и темами на пресс-конференции стали:

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил важность роста производства автокомпонентов в России и возможные риски профицита продукции на рынке послепродажного обслуживания.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился статистикой: продажи автомобилей в 2024 году выросли на 48,4%, что стимулирует спрос на автокомпоненты.

Управляющий директор РСПП Анна Ляцу подчеркнула инфраструктурное значение выставки для отрасли: это место для расширения клиентской базы и заключения выгодных контрактов.

Также на пресс-конференции поделились интересными фактами о выставке, к примеру, что площадь экспозиции сравнима с пятью футбольными полями, а участниками MIMS Automobility Moscow 2025 станут ведущие производители из России, Китая, Турции, Южной Кореи и других стран. Генеральным партнером выставки выступит компания UNIQOM.

С 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр» пройдет крупнейшая в России международная выставка автозапчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей – MIMS Automobility Moscow 2025. Это уникальная платформа для профессионалов автомобильного бизнеса, объединяющая более 1600 компаний из России и других стран.

Ключевые события выставки

1. Церемония награждения MIMS Automobility Awards

В первый день выставки, 12 мая, состоится церемония награждения премии MIMS Automobility Awards. Эта престижная награда отмечает достижения компаний и специалистов в автомобильной отрасли, включая такие номинации, как «Лучший отечественный бренд» и «Человек года в автобизнесе».

2. Московский международный форум автомобилестроения (IMAF)

В рамках выставки пройдет форум IMAF, где ведущие эксперты обсудят ключевые тренды и вызовы автомобильной индустрии. Среди тем – развитие грузового транспорта, альтернативные виды топлива и инновации в автопроме.

3. Интерактивные зоны и мастер-классы

Специалисты смогут посетить зоны с демонстрацией работы основных узлов автомобиля, образовательные сессии и конкурсы механиков. Это уникальная возможность для профессионального роста и обмена опытом.

Почему нужно посетить?

Для экспонентов это шанс представить свои новинки широкой аудитории и укрепить позиции на рынке. Для посетителей – возможность узнать о трендах автопрома, получить эксклюзивные предложения от поставщиков и установить личные контакты с партнерами.

Выставка MIMS Automobility Moscow 2025 – это не просто демонстрация технологий, а важнейшая площадка для диалога между профессионалами автомобильной отрасли.

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