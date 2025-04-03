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Продается редкая «восьмерка»-кабриолет из Канады: таких машин почти не осталось

В Москве выставлен на продажу кабриолет ВАЗ 2108 1993 года за 2 млн рублей

На одном из классифайдов выставили на продажу редкий автомобиль – ВАЗ-2108 1993 года выпуска в кузове кабриолет. Этот экземпляр привезен из Канады и восстановлен до состояния «как с завода».

Таких машин в мире сохранилось всего около 500 штук, и этот экземпляр из их числа.

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Судя по фото, автомобиль в идеальном состоянии: пробег 15 000 км, и за все время его владельцами было зарегистрировано всего три человека.

Кузов и салон восстановлены до оригинального состояния, все запчасти новые, включая элементы интерьера. Особенностью кабриолета является сохранение оригинальных канадских шильдиков, которые подтверждают происхождение авто.

ВАЗ 2108 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л.с. и механической коробкой передач, привод передний.

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Автомобиль восстанавливали на протяжении года, и в 2017 году он был готов для участия в выставках и использования как авто выходного дня.

ВАЗ 2108 (кабриолет)
ВАЗ 2108 (кабриолет)

Нынешний владелец просит на него 2 млн рублей, но согласен и на обмен на легковой автомобиль стоимостью от 2 млн рублей или ретротехнику.

Кабриолеты ВАЗ-2108 делали из обычных «восьмёрок» силами дилеров, продававших тольяттинские автомобили. Этот экземпляр изготовил канадский дилер марки Lada специально для местного рынка. Специалисты доработали конструкцию дверей и усилили силовой каркас кузова, установив за спинкой заднего сиденья элементы жесткости, а в бамперы вмонтировав обязательные в Канаде и США боковые фонари.

Источник, фото: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
03.04.2025 
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