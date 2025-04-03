Путешествие в прошлое: 35-я «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге

35-я «Олдтаймер-Галерея» пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля 2025 года

С 11 по 13 апреля 2025 года выставочный центр ЭКСПОФОРУМ превратится в настоящий рай для любителей редких авто. На 35-й «Олдтаймер-Галерее» вы сможете увидеть сотни уникальных старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Это идеальное место для семейных выходных, где каждый найдет что-то интересное.

Уникальные экспонаты

Эти автомобили и мотоциклы когда-то были звездами конкурсов элегантности и гонок, а теперь возродились как знаменитые экспонаты в мире ценителей старины. В этом году выставка посвящена «Стилю и стали легендарной эпохи». Среди экспонатов будут представлены машины, принесшие славу Родине, а также киноактеры, каскадеры, пожарные и даже бронепоезд!

Клубы и экспозиции

Клубы любителей автомотостарины из разных городов России от Великого Новгорода до Рязани, от Тольятти до Москвы представят свои коллекции. Это всегда живое общение с людьми, объединенными любовью к технической истории России.

«Блошиный» рынок и интерактивные развлечения

На «блошином» рынке можно найти настоящие антикварные сокровища. А для детей и взрослых подготовлены интерактивные развлечения: катание на электрокаре, дрифт на радиоуправляемых машинках и многое другое. Это будет незабываемый выходной день!

Когда: 11-13 апреля 2025 года

Где: ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург

Приходите и окунитесь в атмосферу прошлого!

Подробности — по ссылке.