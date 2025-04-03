#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Анастасия Нифонтова: «Когда речь заходит о технике, мелочей не бывает»
3 апреля
Анастасия Нифонтова: «Когда речь заходит о технике, мелочей не бывает»
Анастасия Нифонтова – первая женщина,...
Продажи новых машин в России в марте стали одними из худших за 10 лет
3 апреля
Продажи новых машин в России в марте стали одними из худших за 10 лет
АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в...
Путешествие в прошлое: 35-я «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге
3 апреля
Путешествие в прошлое: 35-я «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге
35-я «Олдтаймер-Галерея» пройдет в...

Путешествие в прошлое: 35-я «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге

35-я «Олдтаймер-Галерея» пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля 2025 года

С 11 по 13 апреля 2025 года выставочный центр ЭКСПОФОРУМ превратится в настоящий рай для любителей редких авто. На 35-й «Олдтаймер-Галерее» вы сможете увидеть сотни уникальных старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Это идеальное место для семейных выходных, где каждый найдет что-то интересное.

Уникальные экспонаты

Эти автомобили и мотоциклы когда-то были звездами конкурсов элегантности и гонок, а теперь возродились как знаменитые экспонаты в мире ценителей старины. В этом году выставка посвящена «Стилю и стали легендарной эпохи». Среди экспонатов будут представлены машины, принесшие славу Родине, а также киноактеры, каскадеры, пожарные и даже бронепоезд!

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Клубы и экспозиции

Клубы любителей автомотостарины из разных городов России от Великого Новгорода до Рязани, от Тольятти до Москвы представят свои коллекции. Это всегда живое общение с людьми, объединенными любовью к технической истории России.

«Блошиный» рынок и интерактивные развлечения

На «блошином» рынке можно найти настоящие антикварные сокровища. А для детей и взрослых подготовлены интерактивные развлечения: катание на электрокаре, дрифт на радиоуправляемых машинках и многое другое. Это будет незабываемый выходной день!

Когда: 11-13 апреля 2025 года

Где: ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург

Приходите и окунитесь в атмосферу прошлого!

Подробности — по ссылке.

Подпишитесь на «За рулем» в

Божена Радзивилл
Количество просмотров 7
03.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0