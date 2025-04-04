Конференция «Россия & Китай»: еще один шаг к долгосрочному партнерству

3 апреля в бизнес-парке «Гринвуд» состоялась конференция «Россия＆Китай: как выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения».

Диалог стал возможен благодаря РАСПП и InsightHub. Это знаковое событие собрало не только представителей автопрома, строительной техники, но и государственных структур. Участники обсудили основные вызовы и перспективы сотрудничества двух стран.

Ключевые темы конференции

Аналитика рынка

Эксперты из «Автостата» и других аналитических центров представили данные о роли китайских компаний на российском авторынке. Обсуждались вопросы локализации производства, соблюдения стандартов и поддержки дилеров.

Взгляд автодилеров

Лидеры рынка поделились своим опытом взаимодействия с китайскими партнерами. Проблемы, такие как отсутствие каталогов, запчастей и обучения персонала, стали центральной темой круглого стола.

Позиция государства

Представители Минпромторга РФ обозначили стратегические направления развития партнерства. Особое внимание уделили необходимости создания условий для локализации производства китайских компаний в России.

Почему это важно?

Конференция стала площадкой для открытого диалога между бизнесом и государством. Участники обсудили, как устранить барьеры, мешающие развитию рынка, и укрепить экономические связи между Россией и Китаем. Это особенно актуально на фоне растущего товарооборота между странами, который уже достиг рекордных показателей.

Итоги встречи

Мероприятие объединило более 1000 профессионалов отрасли. Участники отметили важность таких встреч для формирования прозрачных правил игры на рынке и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Конференция подтвердила: партнерство России и Китая – это не только стратегический выбор, но и залог устойчивого роста обеих сторон.

Сотрудничество двух стран продолжает развиваться, а подобные инициативы помогают выстраивать надежные и эффективные отношения в новых геополитических реалиях.