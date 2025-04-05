Volkswagen возродит легендарный навороченный седан

Volkswagen анонсировал возвращение в модельную линейку флагманского Phaeton

Volkswagen, подтвердив слухи, анонсировал возвращение своего флагманского седана Phaeton – но не как простого наследника, а как революционного технологического манифеста.

Сердцем нового Phaeton станет инновационный «квантовый привод», обеспечивающий мощность до 1000 л.с. и ошеломляющий запас хода – 2000 километров на одной зарядке. Это ставит его на совершенно новый уровень среди электромобилей, оставляя далеко позади конкурентов. Для тех, кто предпочитает гибридный вариант, предложат модификации с двигателями V6 и V8, работающими в паре с революционной 16-ступенчатой трансмиссией.

Volkswagen Phaeton D2 Concept

Новый Phaeton будет построен на платформе с активной аэродинамикой AAA (Advanced Aerodynamic Architecture). Эта система позволит кузову менять свою форму в зависимости от скорости и условий движения, оптимизируя аэродинамическое сопротивление и, как следствие, расход энергии и эффективность.

Интерьер Phaeton – это воплощение роскоши и инноваций. Центральным элементом станет голографический интерфейс HHC (Holographic Human-Computer Interface), предлагающий интуитивно понятное и завораживающее взаимодействие с автомобилем.

Интерьер Volkswagen Phaeton D2 Concept

Искусственный интеллект (ИИ) станет неотъемлемой частью системы, предоставляя интеллектуальную поддержку водителю и пассажирам. Роскошные массажные кресла с мониторингом сердечного ритма позаботятся о вашем комфорте и здоровье, а система экстренной медицинской помощи авто-CPR обеспечит безопасность в непредвиденных ситуациях.

Volkswagen Phaeton станет одним из первых серийных автомобилей с автопилотом пятого уровня.

Производство нового Phaeton будет налажено на легендарном заводе в Дрездене. Старт продаж запланирован на рынках Китая и США.

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Источник: SpeedMe