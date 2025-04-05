Первый серийный советский лимузин выставили на продажу по удивительной цене
В Новосибирске на продажу выставлен уникальный автомобиль – ЗИС-101 1938 года выпуска, цена которого достигает головокружительных 95 миллионов рублей.
Выпущенный в период с 1936 по 1941 годы, ЗИС-101 был флагманом советского автопрома, представительским автомобилем, предназначенным для высших эшелонов власти. Сам Сталин лично определил ключевые параметры будущего лимузина.
«Нам нужно строить машину большую, семиместную, которая была бы удобна для обслуживания деловой жизни Советского Союза», – обозначил задачу лидер СССР.
Предлагаемый в Новосибирске экземпляр – это не просто хорошо сохранившийся раритет. Он прошел полную реставрацию в 2024 году. Пробег автомобиля – всего 100 километров, под капотом скрывается мощный для своего времени 5,8-литровый бензиновый двигатель, развивающий 110 л.с.
ЗИС-101 имел всего двух владельцев на протяжении почти столетия. На учете в ГИБДД машина не стоит.
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Источник: Сиб.фм