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Первый серийный советский лимузин выставили на продажу по удивительной цене

В Новосибирске продается лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска за 95 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставлен уникальный автомобиль – ЗИС-101 1938 года выпуска, цена которого достигает головокружительных 95 миллионов рублей.

Выпущенный в период с 1936 по 1941 годы, ЗИС-101 был флагманом советского автопрома, представительским автомобилем, предназначенным для высших эшелонов власти. Сам Сталин лично определил ключевые параметры будущего лимузина.

ЗИС-101 1938
ЗИС-101 1938
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«Нам нужно строить машину большую, семиместную, которая была бы удобна для обслуживания деловой жизни Советского Союза», – обозначил задачу лидер СССР.

Предлагаемый в Новосибирске экземпляр – это не просто хорошо сохранившийся раритет. Он прошел полную реставрацию в 2024 году. Пробег автомобиля – всего 100 километров, под капотом скрывается мощный для своего времени 5,8-литровый бензиновый двигатель, развивающий 110 л.с.

Интерьер ЗИС-101
Интерьер ЗИС-101

ЗИС-101 имел всего двух владельцев на протяжении почти столетия. На учете в ГИБДД машина не стоит.

Источник: Сиб.фм

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Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 6
05.04.2025 
Фото:Avito
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