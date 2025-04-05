Toyota Corolla перестала быть бестселлером: кто же занял ее место?

В марте Toyota отметила рост продаж на 6,6%, продав 196 240 автомобилей в США

Март 2025 года стал месяцем перемен для Toyota в США. Несмотря на общий рост продаж на 6,6% (196 240 автомобилей), отчетливо прослеживается смена приоритетов покупателей. Мартовские результаты демонстрируют резкий перекос в пользу внедорожников и пикапов.

Долгое время Corolla была синонимом успеха Toyota. Однако, март 2025 года показал, что эта эпоха подходит к концу. Хотя Corolla все еще продается (21 495 единиц), она уступила третье место в рейтинге самых популярных моделей Toyota обновленному пикапу Tacoma.

Toyota Tacoma

Этот внедорожник буквально взорвал рынок, продемонстрировав феноменальный рост продаж на 188,2% (23 949 единиц) по сравнению с мартом прошлого года. За первый квартал рост продаж Tacoma составил 177,5%, что стало настоящей сенсацией.

Продажи Camry упали на 10% (29 666 единиц), сохранив лишь второе место в рейтинге моделей Toyota. Ещё более показательны результаты других седанов Toyota: Crown продемонстрировал падение продаж на 66,8%, а продажи Mirai и вовсе оказались нулевыми. Даже спортивные модели GR86 (снижение на 16%, 1 146 единиц) и Supra (снижение на 11,4%, 179 единиц) не избежали негативной тенденции.

Интерьер Toyota Tacoma

Однако, не все сегменты рынка переживают спад. Продажи гибридного Prius выросли на впечатляющие 77,4%, что говорит о растущем интересе к экологически чистым автомобилям. Кроссовер Corolla Cross также показал положительную динамику, увеличив продажи на 39,8%. Приятным сюрпризом стало повышение продаж электромобиля bZ4X на 102,9% (1 678 единиц) после снижения цены, что указывает на эффективность ценовой политики в данном сегменте. Минивэн Sienna также продемонстрировал значительный рост продаж на 73,5% (9 033 единиц).

Несмотря на впечатляющие показатели Tacoma, лидером продаж Toyota в США остается RAV4, хотя и с небольшим снижением продаж на 8,4% (41 509 единиц). Однако, даже этот спад не затмевает общего тренда: внедорожники и пикапы все увереннее захватывают рынок, оставляя седаны в тени. Падение продаж Highlander на 52,1% подтверждает эту тенденцию.

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Источник: Carscoops