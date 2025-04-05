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Toyota Corolla перестала быть бестселлером: кто же занял ее место?

В марте Toyota отметила рост продаж на 6,6%, продав 196 240 автомобилей в США

Март 2025 года стал месяцем перемен для Toyota в США. Несмотря на общий рост продаж на 6,6% (196 240 автомобилей), отчетливо прослеживается смена приоритетов покупателей. Мартовские результаты демонстрируют резкий перекос в пользу внедорожников и пикапов.

Долгое время Corolla была синонимом успеха Toyota. Однако, март 2025 года показал, что эта эпоха подходит к концу. Хотя Corolla все еще продается (21 495 единиц), она уступила третье место в рейтинге самых популярных моделей Toyota обновленному пикапу Tacoma.

Toyota Tacoma
Toyota Tacoma
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Этот внедорожник буквально взорвал рынок, продемонстрировав феноменальный рост продаж на 188,2% (23 949 единиц) по сравнению с мартом прошлого года. За первый квартал рост продаж Tacoma составил 177,5%, что стало настоящей сенсацией.

Продажи Camry упали на 10% (29 666 единиц), сохранив лишь второе место в рейтинге моделей Toyota. Ещё более показательны результаты других седанов Toyota: Crown продемонстрировал падение продаж на 66,8%, а продажи Mirai и вовсе оказались нулевыми. Даже спортивные модели GR86 (снижение на 16%, 1 146 единиц) и Supra (снижение на 11,4%, 179 единиц) не избежали негативной тенденции.

Интерьер Toyota Tacoma
Интерьер Toyota Tacoma

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Однако, не все сегменты рынка переживают спад. Продажи гибридного Prius выросли на впечатляющие 77,4%, что говорит о растущем интересе к экологически чистым автомобилям. Кроссовер Corolla Cross также показал положительную динамику, увеличив продажи на 39,8%. Приятным сюрпризом стало повышение продаж электромобиля bZ4X на 102,9% (1 678 единиц) после снижения цены, что указывает на эффективность ценовой политики в данном сегменте. Минивэн Sienna также продемонстрировал значительный рост продаж на 73,5% (9 033 единиц).

Несмотря на впечатляющие показатели Tacoma, лидером продаж Toyota в США остается RAV4, хотя и с небольшим снижением продаж на 8,4% (41 509 единиц). Однако, даже этот спад не затмевает общего тренда: внедорожники и пикапы все увереннее захватывают рынок, оставляя седаны в тени. Падение продаж Highlander на 52,1% подтверждает эту тенденцию.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6
05.04.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+16