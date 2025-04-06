Renault значительно улучшил один из своих популярных кроссоверов: подробности

Renault представил обновленный кроссовер Austral 2025 модельного года

Renault представил обновленный кроссовер Austral 2025 модельного года, который получил заметные изменения во внешности и начинке.

Внешние изменения бросаются в глаза сразу. Агрессивность нового дизайна подчеркивают трапециевидные фары, увеличенная решетка радиатора с узнаваемым алмазным узором, ставшим визитной карточкой Renault, и стильные зубчатые дневные ходовые огни. Задняя часть также претерпела трансформацию: утопленный логотип и отсутствие индекса E придают автомобилю более чистый и современный вид.

Renault Austral 2025

Инженеры Renault сосредоточились на повышении комфорта и управляемости, уделив особое внимание мелочам, которые значительно влияют на общее впечатление от вождения. Улучшенные опоры двигателя эффективно снижают вибрации, передающиеся в салон, а усиленная шумоизоляция, достигнутая за счет использования новых уплотнителей дверей, создает тишину и спокойствие даже на высоких скоростях. Перенастроенная подвеска обеспечивает более плавный ход и лучшую управляемость, делая поездку комфортной как в городе, так и за его пределами.

Внутри Austral 2025 также произошли значительные изменения. Сиденья получили более плотную посадку. В базовой комплектации используется обивка из переработанных материалов. В оснащение входят 12,3-дюймовая приборная панель и мультимедийная система на Android с доступом к Google Play.

Интерьер Renault Austral 2025

Для британского рынка Renault Austral 2025 предлагается только в гибридной версии с впечатляющей силовой установкой. Сочетание 1,2-литрового турбомотора и двух электромоторов обеспечивает мощность в 197 л.с., разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды и экономичный расход топлива – всего 4,7 л/100 км.

Цена стартует от 34 695 фунтов стерлингов.

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Источник: 32cars