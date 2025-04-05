«Мотовесна 2025» распахнула свои двери в «Патриоте»!

Любители двухколесной техники ликуют: в КВЦ «Патриот» открылась крупнейшая мотовыставка года, на которой представлены самые интересные мотоциклы современности.

Одни из самых интересных и популярных у посетителей стендов - стенды компании Роллинг Мото и Groza который можно считать одним из самых ярких и насыщенных современной техникой на «Мотовесне».

Здесь можно увидеть настоящий парад современных мотоциклов, от классических моделей до самых смелых современных технических и дизайнерских решений.

Один из самых интересных мотоциклов на стенде - Groza Wolverine 800 – круизер, который с первого взгляда покоряет своим уникальным обликом. Этот мотоцикл – словно ожившая картинка, сошедшая со страниц глянцевого журнала, посвященного кастом-байкам.

Каждый элемент Wolverine 800 дышит индивидуальностью и вниманием к деталям. Это не просто мотоцикл, а настоящий арт-объект, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссный стиль и не боится выделяться из серой массы. На мотоцикле установлен кастомный маятник из фрезерованного алюминия, пневмоподвеска и поражающий своей шириной 360 - ти миллиметровый задний баллон. А его сердце это мощный мотор, объёмом 800 куб. мм., передающий всю свою мощь на заднее колесо ременным приводом от компании USA Gates, которая так же сотрудничает и с известным мотопроизводителем Harley Davidson.

Если вы ищете не просто средство передвижения, а способ выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свой неповторимый вкус – вам обязательно стоит увидеть Groza Wolverine 800 своими глазами!

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