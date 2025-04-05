Рама, полный привод, автомат — в России появился новейший Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado 250 в версии TX-L продают в России за 10,3 млн рублей

В столичных автосалонах появились Toyota Land Cruiser Prado250 2025 года выпуска в комплектации TX-L – и это не предзаказ, машины уже в наличии. Цена вопроса – 10,3 миллиона рублей.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Сердцем внедорожника является проверенный 2,8-литровый дизельный двигатель, развивающий 204 л.с. Этот мотор работает в паре с плавной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая уверенное ускорение и экономичный расход топлива – показатели, особенно важные для автомобиля такого класса.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Система полного привода, базирующаяся на дифференциале Torsen, гарантирует превосходную проходимость как на асфальте, так и на бездорожье. Ключевой момент – это платформа TNGA-F с рамной конструкцией. Это означает надежность, выносливость и способность преодолевать серьезные препятствия, что является неотъемлемой чертой настоящего внедорожника.

Рама, в сочетании с мощным двигателем и полным приводом, делает Prado 250 серьезным претендентом на звание одного из лучших автомобилей своего класса.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250

В оснащении комплектации TX-L входят: медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, кожаная обивка сидений и дверных карт, передние кресла с вентиляцией и подогревом, панорамная крыша и т.д.

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Источник: SpeedMe