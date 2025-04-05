Посмотрите на перевоплощение старой BMW в самый последний кузов от индийских мастеров

Индийское ателье Autokrafte переделало старый BMW 7-Series F02 в новый G70

В последние годы в мире тюнинга наблюдается интересная тенденция: старые автомобили подвергаются модернизации, чтобы соответствовать современным стандартам и эстетическим требованиям.

Одним из ярких примеров этого процесса является работа индийской мастерской Autokrafte, которая решила «омолодить» старую BMW 7-Series F02, выпущенную в 2008 году, превратив её в новую модель G70.

Переделка старой BMW 7-Series в новую G70 – это не просто косметический ремонт. Мастерам приходится менять практически всю носовую и хвостовую часть автомобиля. Это трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации и точности. Autokrafte продемонстрировала опытный образец, который, несмотря на некоторые несоответствия, выглядит достаточно привлекательно. Основой для проекта стал дорестайлинговый BMW 730ld F02, на который были установлены неоригинальные кузовные элементы и альтернативная светотехника.

Экономия на оригинальных запчастях, как показывает практика, является основным мотивом для подобных проектов. Autokrafte стремились максимально приблизить внешний вид к топ-версии M760e, которая отличается двухцветным кузовом и спортивным пакетом.

Процесс установки обвеса требует значительных усилий: мастера резали металл «по живому», что, конечно, не всегда приводит к идеальным зазорам. В результате можно заметить различия в пропорциях, а также устаревшие дверные ручки, угловатые зеркала и другую линию остекления, которые выдают возраст автомобиля.

Тем не менее, несмотря на видимые недостатки, проект оказался успешным для своего целевого рынка. В Индии старые BMW 7-Series относительно недороги, а количество квалифицированных специалистов в провинциальных городах невелико.

Несмотря на успех проекта, остаются открытыми вопросы качества светотехники и долговечности использованных материалов. Интересно, что подобные проекты не являются уникальными для Индии. В прошлом году в Казахстане также реализовали аналогичный проект, где старый BMW 5-Series в кузове F10 был преобразован в модель G60.

В некоторых случаях обновление можно осуществить с использованием оригинальных запчастей. Например, Mercedes-Benz W221 и W222 легко «переодеваются» в рестайлинг, что позволяет сохранить высокое качество и долговечность.

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Источник: Carscoops