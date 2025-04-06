Volkswagen начал предоставлять пожизненную гарантию на свои машины

SAIC Volkswagen предложил покупателям пожизненную гарантию на три кроссовера

Совместное предприятие SAIC Volkswagen объявило о предоставлении пожизненной гарантии на три популярные модели SUV: Volkswagen Tharu, Tiguan L Pro и Teramont Pro.

Это не просто временная акция, приуроченная к выходу новых моделей, как это часто практикуется в Китае. Гарантия распространяется на уже существующие автомобили.

Гарантия покрывает широкий спектр ключевых компонентов автомобиля, включая двигатель, коробку передач, подвеску и рулевое управление. Она не ограничена ни пробегом, ни сроком эксплуатации.

Гарантия распространяется исключительно на первоначального владельца автомобиля. Перепродажа автомобиля аннулирует действие гарантии. Предложение действительно только для автомобилей, приобретенных до 30 апреля.

Для сохранения действия гарантии, все техническое обслуживание должно проводиться исключительно в авторизованных сервисных центрах Volkswagen.

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Источник: ITHome