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Когда в России подешевеют подержанные машины? Прогнозы экспертов

Дилеры: падение спроса приведет к снижению стоимости машин на вторичном рынке

Рынок подержанных автомобилей в России переживает не лучшие времена. После периода бурного роста, связанного с трудностями в приобретении новых машин, динамика продаж замедляется.

Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh, утверждает, что продолжение тренда на снижение продаж подержанных автомобилей неизбежно приведет к коррекции цен.

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По его оценкам, снижение может составить 5-10%, но это весьма приблизительная цифра, зависящая от множества факторов. Речь идет о постепенном снижении, а не о резком обвале цен. Региональные особенности рынка также сыграют свою роль – в одних регионах падение будет заметнее, в других – менее выражено.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр», разделяет мнение о потенциальном удешевлении, но подчеркивает ограниченность масштабов снижения. Он объясняет это недостатком предложения на рынке.

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Другими словами, хотя спрос снижается, предложение также остается невысоким, что сдерживает резкое падение цен. Это означает, что даже при снижении спроса, цены не упадут значительно, поскольку продавцы не будут вынуждены демпинговать из-за недостатка автомобилей на рынке.

Ожидать резкого и значительного снижения цен на подержанные автомобили в ближайшее время не стоит.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
06.04.2025 
Фото:Depositphotos
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