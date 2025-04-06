Возвращение не за горами? Kia зарегистрировала в РФ один из самых популярных седанов
Корейский автопроизводитель Kia, покинувший российский рынок после начала СВО, подал неожиданный, но многозначительный сигнал.
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась информация о регистрации товарного знака Kia Forte, включая логотип и его использование не только для автомобилей, но и для широкого спектра комплектующих: от подушек безопасности до стеклоочистителей.
Действие лицензии распространяется до июля 2034 года, и правообладателем выступает непосредственно компания Kia. На первый взгляд, это может показаться чисто формальной процедурой, защищающей бренд от подделок. Однако, учитывая контекст, ситуация приобретает куда более интригующий характер.
Kia Forte, седан С-класса, фактически является аналогом хорошо известной в России модели Cerato, ранее официально представленной на нашем рынке. Сейчас Forte доступен лишь через параллельный импорт, что свидетельствует о сохраняющемся спросе на продукцию бренда.
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Источник: Autonews