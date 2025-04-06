Флагманский внедорожник Tank получит новую версию на российском рынке

Tank выпустит вторую гибридную версию Tank 700 под названием Hi-Perfomance

Бренд Tank, известный своими мощными и стильными автомобилями, анонсировал выход новой версии своего флагмана – Tank 700 Hi-Performance.

Этот автомобиль призван занять уникальную нишу между уже существующими комплектациями Superior и Edition One, предлагая покупателям оптимальное сочетание производительности, изысканного дизайна и привлекательной цены. Старт продаж запланирован на весну 2025 года.

Tank 700

Tank 700 Hi-Performance – это не просто косметическое обновление. Сердцем новинки является уже знакомая по версии Edition One параллельная гибридная силовая установка PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Эта технология объединяет мощь 3,0-литрового бензинового турбомотора V6 (354 л.с.) с производительностью встроенного в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач электродвигателя.

Результат впечатляет: суммарная мощность достигает 422 л.с., а крутящий момент – внушительные 800 Нм. В пиковых режимах, когда работают оба двигателя одновременно, отдача системы возрастает до 517 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Литий-ионный аккумулятор емкостью 37,1 кВтч обеспечивает чисто электрический пробег до 100 км.

Tank 700

Hi-Performance не только быстрый, но и невероятно проходимый. Система интеллектуального полного привода Torque-on-Demand с тремя блокировками дифференциалов (центральной, задней и передней) обеспечивает безупречное сцепление с дорогой в любых условиях, будь то заснеженные дороги, бездорожье или сложные городские маршруты.

Внешне Tank 700 Hi-Performance практически неотличим от версии Superior. Это означает, что покупатели получат все преимущества элегантного и мощного дизайна флагманского внедорожника Tank: строгие линии, широкая решетка радиатора, массивная передняя часть и уверенная посадка на дороге.

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Источник: Автоновости дня