В Башкирии пройдет распродажа арестованных авто. Есть интересные экземпляры

Росимущество Башкирии распродает машины должников от 240 тысяч рублей

Росимущество Башкортостана выставляет на аукцион автомобили, конфискованные у владельцев за неуплату долгов, с ценами, начинающимися от 240 тысяч рублей. Торги назначены на 30 апреля.

Есть довольно интересные экземпляры.

Так, в числе выставленных на продажу машин вошли: Lexus RX 350 2007 года (1 360 000 рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 года (2 961 000 рублей), Kia Rio 2017 года (970 000 рублей), Renault Sandero Stepway New 2020 года (1 180 000 рублей), Ford Focus 2015 года (670 000 рублей), Lada Largus 2018 года (524 600 рублей), Kia Rio 2018 года (1 110 000 рублей), Volkswagen Golf Plus 2011 года (730 000 рублей), Lada Largus 2015 года (710 000 рублей), Datsun on-DO 2020 года (750 000 рублей), Volkswagen Polo 2012 года (510 000 рублей), Kia Cerato 2005 года (310 000 рублей), Datsun on-DO 2017 года (405 000 рублей), Haval Jolion 2023 года (2 040 000 рублей), Skoda Fabia 2012 года (570 000 рублей), Lada Granta 2020 года (621 945 рублей), Chery Tiggo 2007 года (240 899 рублей).

Заявки на участие можно подать до 24 апреля 2025 года через платформу «ГИС-Торги».

Транспортные средства, как правило, изымаются у правонарушителей судебными приставами по решению суда, а деньги от реализации конфиската идут на погашение долгов — налогов, штрафов, алиментов и других обязательств.

Реализуют транспортные средства на торгах. Чтобы приобрести такую машину, необходимо подать заявку на участие в торгах, оплатить задаток (размер определяется для каждого лота) и собрать документы.

Цены на автомобили устанавливает Росимущество, ориентируясь на рыночную стоимость. Однако, если спрос на машину отсутствует в течение определенного времени, цена может снижаться на 30, 60 и 90% за три этапа, каждый из которых длится не более 10 дней, и все снижение происходит в течение 30 дней.

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Источник: Ufatime