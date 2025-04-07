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Как правильно подкачивать шины перед дальней поездкой: советы и частые ошибки

Избыток давления в шинах приводит к ухудшению сцепления с дорогой

Перед длительной поездкой водители проверяют багаж, уровень масла и охлаждающей жидкости и подкачивают шины.

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Однако именно на этапе подкачки часто совершаются ошибки, которые могут повлиять на безопасность и управляемость автомобиля. Разбирались в ситуации вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

С давлением важно не переусердствовать. Многие автолюбители качают шины «на глаз» и часто добавляют чуть больше воздуха «на всякий случай». Но как избыток, так и недостаток давления могут привести к ухудшению сцепления с дорогой, неравномерному износу шин, риску прокола или разрыва, увеличению вероятности аварии.

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Рекомендованное давление всегда указывает производитель, и его можно найти в инструкции или на наклейке на кузове, чаще всего в торце водительской двери или в районе лючка бензобака. Давление для передних и задних колес может отличаться и зависит от модификации авто и размера шин.

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Ошибка, которую часто допускают водители, — это проверка давления после поездки, когда шины уже нагреты. Давление следует проверять на «холодных» колесах, то есть до начала движения или спустя несколько часов после стоянки. Нагретые шины дают искаженные показания, что может привести к перекачке.

Если автомобиль сильно загружен, например, всей семьей и багажом, производитель рекомендует немного увеличить давление. Это связано с тем, что повышенная нагрузка увеличивает давление на резину.

Однако слишком высокое давление может привести к износу средней части протектора и перенапряжению корда, а также сделает поездку по плохим дорогам более жесткой, повышая риск повреждения шин.

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Алексеева Елена
Фото:"За рулем"
Количество просмотров 18
07.04.2025 
Фото:"За рулем"
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