Российский дилер запустил продажи самого крутого кроссовера Volkswagen: сколько он стоит?

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В Россию привезут новый Volkswagen Touareg 2025 года по цене 12 млн рублей

Параллельный импорт дарит российским автомобилистам возможность продолжать ездить на лучших образцах японских и европейских брендов. Один из ярких представителей как раз едет к дилеру из Ростова-на-Дону. Это флагманский кроссовер Volkswagen Touareg 2025 года выпуска. Автомобиль будет у счастливого покупателя уже через 20 дней.

Volkswagen Touareg 2025
Volkswagen Touareg 2025

Что касается автомобиля, то данный экземпляр предлагается в исполнении R-Line. Внешне эта версия отличается глянцевой черной окантовкой воздухозаборников бампера, увеличенным спойлером, накладками на расширители порогов и слегка затемненной задней оптикой.

Интерьер Volkswagen Touareg 2025
Интерьер Volkswagen Touareg 2025

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Под капотом находится 3-литровый дизельный V6 мощностью 286 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Деньги за автомобиль запросили немалые – 12 млн рублей. Если добавить еще пару миллионов, то можно купить новый Land Cruiser 300. Однако это цена «под ключ» – все сборы уплачены, все документы, необходимые для постановки на учет, в наличии.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 29
08.04.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2