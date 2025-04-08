Российский дилер запустил продажи самого крутого кроссовера Volkswagen: сколько он стоит?

В Россию привезут новый Volkswagen Touareg 2025 года по цене 12 млн рублей

Параллельный импорт дарит российским автомобилистам возможность продолжать ездить на лучших образцах японских и европейских брендов. Один из ярких представителей как раз едет к дилеру из Ростова-на-Дону. Это флагманский кроссовер Volkswagen Touareg 2025 года выпуска. Автомобиль будет у счастливого покупателя уже через 20 дней.

Volkswagen Touareg 2025

Что касается автомобиля, то данный экземпляр предлагается в исполнении R-Line. Внешне эта версия отличается глянцевой черной окантовкой воздухозаборников бампера, увеличенным спойлером, накладками на расширители порогов и слегка затемненной задней оптикой.

Интерьер Volkswagen Touareg 2025

Под капотом находится 3-литровый дизельный V6 мощностью 286 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Деньги за автомобиль запросили немалые – 12 млн рублей. Если добавить еще пару миллионов, то можно купить новый Land Cruiser 300. Однако это цена «под ключ» – все сборы уплачены, все документы, необходимые для постановки на учет, в наличии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета