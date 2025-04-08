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В России зафиксирован всплеск угонов машин: в чем причина?

Число угонов автомобилей в России за первый квартал 2025 года выросло на 70%

Первые три месяца 2025 года ознаменовались беспрецедентным ростом числа угонов автомобилей в России. Крупнейшие страховые компании, такие как ВСК и «АльфаСтрахование», фиксируют тревожную статистику: количество краж автомобилей увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Это резкий скачок, указывающий на серьезные проблемы в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. Согласно данным Страхового дома ВСК, пик угонов пришелся на февраль 2025 года. Наиболее уязвимой категорией транспортных средств оказались грузовые автомобили, на которые пришлось 54% всех зарегистрированных случаев краж.

Этот факт заставляет задуматься о возможных причинах – возможно, преступники нацеливаются на более ценные грузы или же специфика защиты грузовых автомобилей оставляет желать лучшего.

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Географическая картина также претерпела изменения. Традиционно лидирующие по количеству угонов регионы, такие как Дагестан и Москва, отошли на второй план. В I квартале 2025 года пальму первенства неожиданно захватила Амурская область.

«АльфаСтрахование» подтверждает тенденцию, зафиксировав рост числа заявленных по КАСКО угонов в 1,6 раза. Это свидетельствует о том, что владельцы автомобилей, застраховавшие свои транспортные средства, все чаще становятся жертвами преступников.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
08.04.2025 
Фото:Depositphotos
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