Популярный в России кроссовер прилично подешевел: известна актуальная цена

Exeed LX в комплектации Urban подешевел на российском рынке на 70 тысяч рублей

Рестайлинговый компактный кроссовер Exeed LX в комплектации Urban ощутимо подешевел на российском рынке. В начале апреля цена снизилась на внушительные 70 000 рублей, достигнув отметки в 3 370 000 рублей. Это делает модель еще более привлекательной на фоне конкурентов.

Появление комплектации Urban – значимый шаг Exeed. Заняв промежуточное место между базовой Business и более дорогими версиями Premium, Prestige AWD и Premium AWD, Urban предлагает баланс функциональности и стоимости. Она стала пятой по счету в линейке Exeed LX, появившись у дилеров менее месяца назад.

Экономия в 70 000 рублей достигается за счет некоторых компромиссов в оснащении, которые, тем не менее, не снижают уровень комфорта и безопасности до неприемлемого уровня. В частности, Urban получил 18-дюймовые диски вместо 19-дюймовых, присутствующих в более дорогих комплектациях.

Exeed LX

Внешне же Urban выделяется стильными декоративными накладками на педали и черным потолком. Однако, несмотря на некоторые упрощения, Urban может похвастать существенными преимуществами перед базовой комплектацией Business, такими как функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира, подсветка в солнцезащитных козырьках, улучшенная аудиосистема, система «Старт/Стоп», три режима движения и пакет электронных ассистирующих систем.

При этом Urban сохраняет мощный 1,6-литровый 150-сильный турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом – такой же, как и в более дорогих комплектациях.

Exeed LX

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Источник: Автоновости дня