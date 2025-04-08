Плесень в кондиционере: как защититься от невидимой угрозы

Андрей Дорохов: Со временем кондиционер становится рассадником микробов

Внутри системы кондиционирования вашего автомобиля может скрываться настоящая опасность – бактерии и плесень. Влага, пыль и мельчайшие частицы грязи создают идеальные условия для их размножения. Вместе со специалистами издания Pravda.Ru разбирались, как устранить эту неприятность.

Со временем кондиционер теряет свою эффективность и становится рассадником болезнетворных микроорганизмов. Это часто случается из-за того, что автовладельцы не проводят регулярную чистку или используют неподходящие средства. По словам эксперта, доцента РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, некоторые средства лишь маскируют неприятный запах, не устраняя истинную причину – патогены.

Специалист отмечает, что очень важно, чтобы очищающие средства воздействовали не только на бактерии, но и на вирусы, грибы и их споры. Также следует помнить о риске повреждения автомобиля некачественными препаратами, поскольку агрессивные химические компоненты могут вызвать коррозию, повредить уплотнители или испортить пластик.

Если вы все же решили очистить кондиционер самостоятельно, то рекомендуется использовать аэрозольные средства, которые можно распылять через вентиляционные решетки. Они просты в применении и эффективны. Главное – следует убедиться, что средство сертифицировано и прошло клинические испытания.

А после обработки нужно обязательно проветрить салон, открыв окна и двери, чтобы избавиться от остатков химии.