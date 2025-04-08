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Плесень в кондиционере: как защититься от невидимой угрозы

Андрей Дорохов: Со временем кондиционер становится рассадником микробов

Внутри системы кондиционирования вашего автомобиля может скрываться настоящая опасность – бактерии и плесень. Влага, пыль и мельчайшие частицы грязи создают идеальные условия для их размножения. Вместе со специалистами издания Pravda.Ru разбирались, как устранить эту неприятность.

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Со временем кондиционер теряет свою эффективность и становится рассадником болезнетворных микроорганизмов. Это часто случается из-за того, что автовладельцы не проводят регулярную чистку или используют неподходящие средства. По словам эксперта, доцента РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, некоторые средства лишь маскируют неприятный запах, не устраняя истинную причину – патогены.

Специалист отмечает, что очень важно, чтобы очищающие средства воздействовали не только на бактерии, но и на вирусы, грибы и их споры. Также следует помнить о риске повреждения автомобиля некачественными препаратами, поскольку агрессивные химические компоненты могут вызвать коррозию, повредить уплотнители или испортить пластик.

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Если вы все же решили очистить кондиционер самостоятельно, то рекомендуется использовать аэрозольные средства, которые можно распылять через вентиляционные решетки. Они просты в применении и эффективны. Главное – следует убедиться, что средство сертифицировано и прошло клинические испытания.

А после обработки нужно обязательно проветрить салон, открыв окна и двери, чтобы избавиться от остатков химии.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
08.04.2025 
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